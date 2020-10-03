Верят, что мир крутится вокруг них: топ-4 самых самовлюбленных знаков зодиака

Кадр из фильма «Унесенные ветром» / 1939, Selznick International Pictures MGM

Астрологи считают, что склонность к нарциссизму зависит от знака зодиака. Зная дату рождения человека, можно узнать, каким именно образом он относится к себе и окружающим его людям. Топ-4 самовлюбленных знаков зодиака составил Пятый канал.

Телец

Представителей этого знака зодиака отличает напористость, целеустремленность и упрямство. Они любят, чтобы все было в их власти. Кроме того, они на самом деле верят, что мир крутится вокруг них и никто не справится с тем или иным делом лучше, чем они. При этом в своей самовлюбленности они не видят никакой проблемы.

Лев

Львы считают, что они самые интересные собеседники, самые лучшие любовники и просто лучше других людей. Они готовы пойти на что угодно, лишь бы добиться своей цели и удовлетворить собственные интересы.

Скорпион

Эмоциональные Скорпионы живут с уверенностью, что в этом мире нет никого лучше, чем они сами. Кстати, самовлюбленность представителей этого знака зодиака особенно сильно проявляется в моменты печали и обиды. Они думают, что другие люди несправедливы к ним, из-за чего будут жалеть себя и мстить за полученную обиду.

Водолей

Водолеи успешны во многих делах и находятся в центре почти любой компании. Однако они склонны использовать людей в своих целях, а все их так называемые благородные намерения — обычно просто способ привлечь к себе внимание.

Читайте также: Рунический провидец рассказал, что ожидает знаки зодиака на предстоящей неделе