Рунический провидец рассказал, что ожидает знаки зодиака на предстоящей неделе

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Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал, как пройдет неделя с 5 по 11 октября для всех знаков зодиака. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил Пятый канал.

Специалист отметил, что в начале недели Овнам стоит спланировать важные дела. В середине недели им надо их закончить, а в конце — отдохнуть.

Тельцам эксперт рекомендовал использовать время в середине недели для достижения результата. В конце недели надо будет уделить внимание контролю над ситуацией.

Некоторые планы Близнецов могут не осуществиться. В конце недели наступит период спокойствия, когда представители этого знака смогут спланировать важные решения.

Раки столкнутся с финансовыми трудностями. Эксперт советует быть им внимательнее в материальной сфере. В середине недели они могут достичь многого, а в конце — реализовать то, что давно задумали.

Львам необходимо все держать под контролем и уделять внимание текущим процессам. В середине недели они могут достичь задуманного. Им стоит использовать время в своих целях.

Девы должны быть готовы к жертвам ради победы. В конце недели им будет сопутствовать удача, они смогут осуществить задуманные планы.

Начало недели будет спокойным временем для Весов. В этот период они могут достичь необходимого. В середине недели представители этого знака преодолеют сложности и откроют для себя новые возможности.

В начале периода Скорпионы могут получить результат своего заслуженного труда. В середине недели им будет сопутствовать удача в личной жизни, в конце недели они проявят себя.

Стрельцам эксперт не рекомендует длительные поездки, а также начало новых проектов. Им стоит присмотреться к требованиям, предъявленным к себе.

Начало недели будет для Козерога периодом роста и возможностей. Для них удачны операции с недвижимостью и отношения с близкими.

Для Водолеев этот период будет временем перемен, когда они смогут изменить положение вещей. Их ждут путешествия и сотрудничество, а также спокойствие. Не стоит бояться серьезных неприятностей.

В начале недели Рыбам стоит отложить важные дела. В середине этого периода им нужно следовать планам, а в конце — открывать новые возможности.

Ранее астролог назвала неблагоприятные даты в октябре для принятия важных решений.

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