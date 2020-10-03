Рунический провидец рассказал, что ожидает знаки зодиака на предстоящей неделе
Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал, как пройдет неделя с 5 по 11 октября для всех знаков зодиака. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил Пятый канал.
Специалист отметил, что в начале недели Овнам стоит спланировать важные дела. В середине недели им надо их закончить, а в конце — отдохнуть.
Тельцам эксперт рекомендовал использовать время в середине недели для достижения результата. В конце недели надо будет уделить внимание контролю над ситуацией.
Некоторые планы Близнецов могут не осуществиться. В конце недели наступит период спокойствия, когда представители этого знака смогут спланировать важные решения.
Раки столкнутся с финансовыми трудностями. Эксперт советует быть им внимательнее в материальной сфере. В середине недели они могут достичь многого, а в конце — реализовать то, что давно задумали.
Львам необходимо все держать под контролем и уделять внимание текущим процессам. В середине недели они могут достичь задуманного. Им стоит использовать время в своих целях.
Девы должны быть готовы к жертвам ради победы. В конце недели им будет сопутствовать удача, они смогут осуществить задуманные планы.
Начало недели будет спокойным временем для Весов. В этот период они могут достичь необходимого. В середине недели представители этого знака преодолеют сложности и откроют для себя новые возможности.
В начале периода Скорпионы могут получить результат своего заслуженного труда. В середине недели им будет сопутствовать удача в личной жизни, в конце недели они проявят себя.
Стрельцам эксперт не рекомендует длительные поездки, а также начало новых проектов. Им стоит присмотреться к требованиям, предъявленным к себе.
Начало недели будет для Козерога периодом роста и возможностей. Для них удачны операции с недвижимостью и отношения с близкими.
Для Водолеев этот период будет временем перемен, когда они смогут изменить положение вещей. Их ждут путешествия и сотрудничество, а также спокойствие. Не стоит бояться серьезных неприятностей.
В начале недели Рыбам стоит отложить важные дела. В середине этого периода им нужно следовать планам, а в конце — открывать новые возможности.
Ранее астролог назвала неблагоприятные даты в октябре для принятия важных решений.
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