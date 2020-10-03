В РПЦ предложили превратить мавзолей в музей

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Представители Русской православной церкви (РПЦ) считают, что подходить к вопросу захоронения Ленина следует осторожно, чтобы не огорчать тех, для кого важен символ коммунизма, пишут «Невские новости».

Как сообщил глава синодального отдела внешних связей, митрополит Иларион, в РПЦ считают, что принимать решения по этому вопросу нужно осмотрительно, чтобы не вызывать противостояния в обществе.

Как считает Иларион, тело Владимира Ленина однажды все равно предадут земле. Но важно, при каких обстоятельствах это произойдет. Иларион напомнил о репрессиях в Советском союзе — по этим причинам, по его мнению, тело Ленина не должно находиться на Красной площади. Однако мавзолей можно сохранить как памятник архитектуры — в частности, Иларион предложил устроить там «музей массовых репрессий».

Дискуссия вокруг мавзолея продолжается долгие годы — ранее «Царьград» писал, что депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил кремировать тело Владимира Ленина и похоронить прах в могиле его родителей.

В сентябре портал «Экономика сегодня» писал о том, что Союз архитекторов России объявил конкурс на идею реиспользования здания мавзолея. Конкурс вызвал общественный резонанс, так как вновь затронул тему захоронения Ленина. Как позже объяснил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, конкурс был призван исключительно собрать идеи по использованию здания и предполагал создание банка творческих идей, а не призвать общество к каким-либо решениям касательно тела Владимира Ильича, пишет RNS.

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