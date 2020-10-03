Пашинян допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

Фото: YouTube.com

Вопрос о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах могут обсудить в более широком контексте в рамках «минской группы» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках «минской группы» ОБСЕ, — пояснил премьер в интервью телеканалу Al Jazeera.

Кроме того, журналисты спросили у Пашиняна, считает ли он решающим слово президента РФ Владимира Путина в данной ситуации. В ответ на это премьер Армении пояснил, что у Еревана и Москвы есть взаимные обязательства в области безопасности. Он добавил, что Российская Федерация также является сопредседателем «минской группы» ОБСЕ.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

Читайте также: Три подхода: названы условия прекращения войны в Карабахе