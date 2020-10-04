Жители Швейцарии ввели самый высокий МРОТ в мире

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Самый высокий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в мире установили власти Швейцарии. МРОТ, установленный в одном из кантонов страны с 1 октября, составляет 25 долларам в час.

При 41-часовой неделе заработная плата граждан составит 4,1 тысячи долларов. В пересчете на рубли МРОТ будет равен 343 тысячам рублей.

Решение об установлении такого размера оплаты труда приняли жители региона на местном референдуме. Возможность таких изменений установлена законодательством Швейцарии.

Новая норма МРОТ коснется почти 30 тысяч человек, две трети среди них— женщины.

Отмечается, что в этом году на такое решение повлияла пандемия коронавируса, которая показала значительный разрыв между бедными и богатыми жителями в городе, сообщает издание CNBC.

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