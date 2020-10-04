Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным
Анастасия Волочкова показала снимок с застолья / Фото: instagram.com/volochkova_art/

Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным

Юлия Курганова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова продолжает интриговать фанатов, подогревая интерес к своей личной жизни. Известно, что у звезды есть возлюбленный, личность которого она тщательно скрывает. Но танцовщица периодически показывает в Сети детали, которые доказывают присутствие мужчины в ее жизни. На этот она опубликовала совместное фото с бойфрендом. Также на снимке видно, что возлюбленные сидят за столом с другой парой, которую артистка назвала друзьями.

Правда, лицо избранника Волочкова прикрыла сердечком при помощи фотошопа. По кадру можно только понять, что молодой человек, скорее всего брюнет, это видно по цвету щетины на лице.

— Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей! Это большое счастье — жить свободно, независимо и на позитиве! — написала под фотографией артистка.

Она отключила возможность комментировать свою публикацию, так как у балерины много хейтеров, которые часто критикуют Волочкову.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала видео в стиле ню. Она предстала обнаженной после бани, прикрывшись веником.

Читайте также: «Лежу в постели с любимым»: Волочкова резко отреагировала на свадьбу бывшего мужа

Анастасия Волочковафото в Instagramвозлюбленные
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Все мнения
О проекте