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«Замечательные»: Анна Михалкова поделилась редким фото с дочерью
Анна Михалкова воспитывает троих детей / Фото: youtube.com / 153ГОРЫ

«Замечательные»: Анна Михалкова поделилась редким фото с дочерью

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Анна Михалкова решила показать один из самых трепетных моментов в жизни. Она опубликовала фото, на котором ее крепко обнимает семилетняя дочка, держа в руках рисунок. По всей видимости, снимок был сделан после уроков.

— Она не любит обниматься и целоваться, что делает каждое проявление нежности с ее стороны бесценным подарком! Женщина воин — она такая! — написала артистка в Instagram.

Поклонники отметили, что девочка очень похожа на свою тетю Надежду Михалкову. Многие также восхитились тем, какая Анна хорошая мама.

«На маленькую Надю тут похожа прям»; «Такое ощущение, что вернулись в прошлое, вы взрослая, а Надюшка еще подросток. Как же вся ваша семья между собой похожа»; «Аня, вы просто чудо. Настоящая, живая и красивая! Просто уверена, что вы самая лучшая мама на свете»; «Замечательные, побольше вам счастливых дней», — прокомментировали публикацию пользователи.

Отметим, что раньше Михалкова-старшая рассказывала об успехах своих сыновей Андрея и Сергея, но теперь парни учатся в вузах и живут самостоятельно. А в этом году актриса отвела в первый класс дочку.

Читайте также: Дочери Михалкова рассказали про самые сильные потрясения в жизни

дочьАнна Михалковафото
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