В Сети оценили фото без макияжа звезды Comedy Woman Екатерины Скулкиной

Екатерина Скулкина удивила поклонников / Фото: instagram.com/eskulkina/

Актриса и телеведущая, звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина удивила своих подписчиков, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram снимок без макияжа.

На фотографии знаменитость позирует на фоне осенней листвы. При этом на ее лице совсем нет косметики. Публикацию Скулкина дополнила цитатой Иосифа Бродского: «Ибо красота есть то место, где глаз отдыхает».

Фото: instagram.com/eskulkina/

Большинство подписчиков позитивно оценили натуральную внешность знаменитости. Они отметили, что актриса красива и без макияжа, и напоминает «леди-осень».

«Чудесная, настоящая, истинная красота»; «Екатерина, вы даже без макияжа очень красива»; «Обожаю Вас. Талантливая, красивая», — оставили комментарии пользователи.

Но нашлись и те, кто раскритиковал внешность телеведущей без косметики и не узнал ее в таком виде.

«Природа отдохнула, создавая Вас!»; «Это вы?» — написали фолловеры.

Актриса даже ответила на один такой комментарий, указав, что «природа не отдыхала, когда создавала ее мозг».

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