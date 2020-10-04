Образцы воды и погибших животных с побережья Камчатки отправили в Москву

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С берегов Авачинского залива собраны образцы морской воды, песка, части погибших морских животных и отправлены в Москву для проведения исследования центрами токсикологии, химии и биологии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края в воскресенье, 4 октября.

Отмечается, что образцы отправили в столицу в 13:00 по местному времени.

— Самолетом в Москву отправлены пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что груз весом 250 килограммов в Москве встретят специалисты с мировым именем.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что прежде всего необходимо определить загрязняющее вещество, после чего можно будет строить версии о том, откуда оно взялось.

Образцы были взяты с поверхности, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малой и Большой Лагерной в акватории Петропавловска-Камчатского, сообщает ТАСС.

Пробы сопровождает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее местные серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По их словам, после купания у них по непонятным причинам опухли глаза и появилось раздражение на коже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег. По данным Минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку.

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