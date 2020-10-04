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Два человека погибли и один пострадал в аварии на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Два человека погибли и один пострадал в аварии на юге Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Автозаводская улица, 23с712Карта всех событий

Два человека скончались и один пострадал в результате аварии на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в воскресенье, 4 октября.

Авария произошла 3 октября в районе дома № 23, строение 712, на улице Автозаводской.

Полицейские выяснили, что девятнадцатилетняя девушка не справилась с управлением каршеринговой машиной. Она врезалась в бордюр, затем — в забор, после чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии девушка и восемнадцатилетний пассажир скончались на месте. Еще один пассажир 2001 года рождения был госпитализирован с переломом руки.

По факту аварии проводится проверка, уточнили в ведомстве.

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