Москвичам рассказали, какие документы можно найти в архивах ЗАГС

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В столичном Управлении ЗАГС есть специальный архивно-информационный отдел, в котором хранятся документы о каждом москвиче. Там можно узнать о своих корнях, получить доступ к устаревшим документам и узнать информацию о наследстве.

С начала года в этот отдел обратились свыше 10 тысяч человек.

Так, в архивном отделе ЗАГС хранятся вторые экземпляры актов гражданского состояния с 1918 года по настоящее время. Всего накопилось около 30 миллионов документов. В актах подтверждается факт рождения человека, заключение брака, развода, усыновления.

Кроме того, в архиве хранятся копии консульских записей, которые помогут узнать о жизни наших соотечественников за рубежом.

Документы в специальном отделе ЗАГСа хранятся 100 лет, а затем передаются в государственные архивы РФ.

Чаще всего в архив ЗАГСа обращаются те, кому нужен апостиль — штамп, соответствующий требованиям Гаагской конвенции, который доказывает подлинность документа.

Начальник архивно-информационного отдела ЗАГС Евгения Елимова рассказала, что для обращения не требуется предварительная запись.

— Не имеем права всех одновременно впустить внутрь. У нас приемный зал — 20 метров, три окна, мы не можем нарушать социальную дистанцию. Работаем сверхурочно, до последнего заявителя, — пояснила начальник отдела.

Она уточнила, что сотрудники стараются выполнить все просьбы посетителей, часто задерживаются на работе после окончания рабочего дня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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