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Психолог дала советы, как сохранить взаимопонимание с пожилыми родителями
Фото: Виктор Хабаров , «Вечерняя Москва»

Психолог дала советы, как сохранить взаимопонимание с пожилыми родителями

Елена Плешивцева

Общество

Семейный психолог Наталья Наумова дала советы, как сохранить взаимопонимание с пожилыми родителями, в беседе с Nation News.

— Пенсионеры так и остались в детстве, они продолжают решать незаконченные конфликтные ситуации со своими родителями, хотя их даже может не быть в живых. Пожилые люди не могут решить свои проблемы, потому что они так и не осознали, в чем те заключаются. Их сложно переделать, нужно уже принять, как данность, — считает Наумова.

По мнению эксперта, пожилые родители чаще всего недовольны собой и своей жизнью, но не осознают этого. Те качества, которые есть у пенсионеров и которые они не принимают для себя, пожилые люди видят в своих детях и внуках. Именно это вызывает у них раздражение и критику и провоцирует конфликты в семье. Психолог советует не обижаться на пожилых родителей и оказывать им всестороннюю поддержку.

Ранее «Москва 24» сообщала, что в России планируется создать специальную программу для туристов-пенсионеров. Многие пенсионеры готовы активно путешествовать, но туристических пакетов, адаптированных для людей старшего поколения, сейчас практически нет. Представители Ростуризма и Роспотребнадзора поддержали эту идею.

Пенсионерам также напомнили, что с 1 октября в России все социальные выплаты, поступающие на карты, будут осуществляться только на карту национальная платежной системы «Мир», сообщает ФАН.

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