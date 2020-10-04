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Зеленский подписал указ о мерах по привлечению белорусских IT-специалистов
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленский подписал указ о мерах по привлечению белорусских IT-специалистов

Виктория Родимкина

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому будут приняты меры для привлечения в страну белорусских IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в воскресенье, 4 октября.

Ранее на Украине объявили о запуске сайта, на котором будут работать специалисты сферы IT, желающие переехать из Белоруссии на Украину.

— Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», — уточнили в офисе Зеленского.

В указе говорится, что срок временного пребывания на Украине для предпринимателей, специалистов с высокой квалификацией будет продлен до 180 дней.

Документ должен поспособствовать развитию инвестиционного портала страны. Правительство также планирует ввести пилотный проект по упрощению оформления вида на жительства для указанных категорий граждан, сообщает РИА Новости.

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Белоруссиясфера ITВладимир Зеленский
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