Платформу для поиска хозяев животным из приютов открыли в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Во Всемирный день защиты животных, отмечаемый 4 октября, в Москве открыли платформу «Хвосты и лапки», на которой можно выбрать себе питомца из приюта.

— Сегодня Всемирный день защиты животных. Именно в этот день мы открываем платформу «Хвосты и лапки». Мы создали ее вместе с московскими и подмосковными приютами и приглашаем к сотрудничеству тех, кто к нам еще не присоединился, — рассказала одна из участниц проекта Алена Еремина.

Она также отметила, что помочь проекту можно средствами, кормом или игрушками для животных, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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