Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Платформу для поиска хозяев животным из приютов открыли в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Платформу для поиска хозяев животным из приютов открыли в Москве

Виктория Родимкина

Город

Во Всемирный день защиты животных, отмечаемый 4 октября, в Москве открыли платформу «Хвосты и лапки», на которой можно выбрать себе питомца из приюта.

— Сегодня Всемирный день защиты животных. Именно в этот день мы открываем платформу «Хвосты и лапки». Мы создали ее вместе с московскими и подмосковными приютами и приглашаем к сотрудничеству тех, кто к нам еще не присоединился, — рассказала одна из участниц проекта Алена Еремина.

Она также отметила, что помочь проекту можно средствами, кормом или игрушками для животных, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Читайте также: В Госдуме напомнили о норме по доступу бездомных животных в подвалы

домашнее животноеприют для бездомных животныхсобаки
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте