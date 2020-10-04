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В Госдуме напомнили о норме по доступу бездомных животных в подвалы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Госдуме напомнили о норме по доступу бездомных животных в подвалы

Виктория Родимкина

Общество

Комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды попросил управляющие компании регионов России проверить исполнение требования по организации доступа в подвалы бездомных животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Госдумы в воскресенье, 4 октября.

Отмечается, что в подвалах домов должны быть открыты продухи, чтобы мелкие бездомные животные могли там укрыться.

В письме для регионов уточняется, что в комитет поступают обращения от граждан, в которых сообщается о том, что управляющие организации не всегда следуют требованиям. Доступ в подвальные помещения часто перекрывается полностью, что не позволяет бездомным животным попасть в теплые подвальные помещения и приводит к их массовой гибели.

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Госдумапомощьбездомные животные
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