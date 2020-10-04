Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число случаев коронавируса в США увеличилось на 50 тысяч за сутки
Фото: twitter.com/GDNonline

Число случаев коронавируса в США увеличилось на 50 тысяч за сутки

Виктория Родимкина

В мире

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах увеличилось на 50 тысяч за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте в воскресенье, 4 октября.

Отмечается, что за сутки на территории Америки выявили 49 994 случая COVID-19. За сутки скончались 687 человек.

Накануне в США выявили 54 441 случай инфекции, было зафиксировано 906 летальных случаев.

В США за все время пандемии было выявлено свыше 7,3 миллиона случаев коронавируса, более 209 тысяч человек стали жертвами инфекции.

В мире зафиксировали более 34,9 миллиона человек с COVID-19, уточнили на сайте.

Читайте также: Суточный показатель прироста пациентов с COVID-19 увеличился в Грузии

пандемияСШАкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте