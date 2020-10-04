Число случаев коронавируса в США увеличилось на 50 тысяч за сутки

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Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах увеличилось на 50 тысяч за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте в воскресенье, 4 октября.

Отмечается, что за сутки на территории Америки выявили 49 994 случая COVID-19. За сутки скончались 687 человек.

Накануне в США выявили 54 441 случай инфекции, было зафиксировано 906 летальных случаев.

В США за все время пандемии было выявлено свыше 7,3 миллиона случаев коронавируса, более 209 тысяч человек стали жертвами инфекции.

В мире зафиксировали более 34,9 миллиона человек с COVID-19, уточнили на сайте.

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