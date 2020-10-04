Суточный показатель прироста пациентов с COVID-19 увеличился в Грузии
В Грузии увеличился суточный показатель прироста заразившихся коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 554 новых случая COVID-19, сообщает грузинский минздрав в воскресенье, 4 октября.
Днем ранее был зафиксирован 471 случай инфекции, 2 октября специалисты выявили 453 случая, а 1 октября — 448 случаев COVID-19.
Общее число подтвержденных случаев в Грузии составило 8188.
В ведомстве отметили, что в стране зафиксировали 50 летальных случаев. За сутки скончались еще два пациента.
В Грузии полностью выздоровели от коронавируса 4244 человека.
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