Суточный показатель прироста пациентов с COVID-19 увеличился в Грузии

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В Грузии увеличился суточный показатель прироста заразившихся коронавирусом. За последние сутки в стране было выявлено 554 новых случая COVID-19, сообщает грузинский минздрав в воскресенье, 4 октября.

Днем ранее был зафиксирован 471 случай инфекции, 2 октября специалисты выявили 453 случая, а 1 октября — 448 случаев COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев в Грузии составило 8188.

В ведомстве отметили, что в стране зафиксировали 50 летальных случаев. За сутки скончались еще два пациента.

В Грузии полностью выздоровели от коронавируса 4244 человека.

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