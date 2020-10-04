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Еще 10 499 новых случаев коронавируса за сутки выявили в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Еще 10 499 новых случаев коронавируса за сутки выявили в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за сутки вывили 10 499 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф в воскресенье, 4 октября.

В РФ за сутки зафиксировали 107 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровели 3284 человека.

Всего в России был выявлен 1 215 001 случай COVID-19. Всего от инфекции в стране скончались 21 358 человек, выздоровели — 979 143 пациента.

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

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