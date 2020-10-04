Более 34,7 миллиона человек в мире заразились коронавирусом

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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 34,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте в воскресенье, 4 октября.

Уточняется, что количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составило 1 031 576. За сутки в мире скончались 3573 человека с инфекцией.

На 08:00 по московскому времени число инфицированных в мире составило 36 797 492. Полностью вылечились от COVID-19 более 24,2 миллиона человек.

Больше всего заболевших было выявлено в США, Индии и Бразилии.

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