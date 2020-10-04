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Личный помощник Трампа Ник Луна заразился коронавирусом
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Личный помощник Трампа Ник Луна заразился коронавирусом

Виктория Родимкина

В мире

Личный помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ник Луна заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в воскресенье, 4 октября.

Уточняется, что Луна принимал участие в большинстве поездок американского лидера и его советника Хоуп Хикс, у которых подтвердился COVID-19.

АВС сообщает, что выявленная у Луны инфекция может стать дополнительной опасностью для Белого дома, так как помощник президента женат на помощнице советника Трампа Джареда Кушнера.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом Трампа и его супруги Меланьи. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача политика, последний сможет выполнять свои обязанности во время лечения.

Ранее стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа.

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