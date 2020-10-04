Врач рассказал о ходе лечения Трампа от коронавируса

Дональд Трамп хорошо себя чувствует / Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Команда врачей военно-медицинского центра имени Уолтера Рида с «осторожным оптимизмом» оценивает состояние здоровья президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который ранее заразился COVID-19. Об этом сообщил в субботу, 3 октября, доктор Шон Конли.

— Трамп провел большую часть дня, занимаясь своими обязанностями президента, и без труда передвигался по медицинскому блоку. Пока еще рано говорить, что худшее позади, но команда специалистов сохраняет осторожный оптимизм по поводу состояния здоровья Трампа, — сказал врач.

Медик также отметил, что лечение президента противовирусным препаратом «Ремдесивир» проходит без осложнений. Трамп чувствует себя хорошо, у него нет жара, а также политику не требуется кислородной поддержки.

Специалисты планируют в воскресенье, 4 октября, продолжить курс лечения противовирусным препаратом. Подчеркивается, что ближайшие двое суток будут иметь решающее значение в процессе выздоровления американского лидера, передает РИА Новости.

Ранее Трамп опубликовал четырехминутное видеообращение, в котором сообщил об улучшении состояния и выразил надежду на скорое возвращение к предвыборной кампании.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача политика, последний сможет выполнять свои обязанности во время лечения.

Позже Мелания Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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