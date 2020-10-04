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Ванга предсказала Трампу тяжелые последствия от COVID-19
Дональд Трамп сообщил, что инфицирован коронавирусом, 2 октября / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Ванга предсказала Трампу тяжелые последствия от COVID-19

Юлия Курганова

В мире

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ожидают тяжелые последствия коронавируса. Об этом сообщили последователи болгарской предсказательницы Ванги.

Они заявили, что скончавшаяся 24 года назад прорицательница предвидела недуг 45-го американского президента. Она предсказала ему «загадочную болезнь», после которой он оглохнет и получит опухоль мозга. Также Ванга говорила, что перед смертью Трамп будет сильно мучаться, сообщает издание Mirror.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача политика, последний сможет выполнять свои обязанности во время лечения.

Позже Мелания Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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