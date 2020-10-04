Ванга предсказала Трампу тяжелые последствия от COVID-19
Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ожидают тяжелые последствия коронавируса. Об этом сообщили последователи болгарской предсказательницы Ванги.
Они заявили, что скончавшаяся 24 года назад прорицательница предвидела недуг 45-го американского президента. Она предсказала ему «загадочную болезнь», после которой он оглохнет и получит опухоль мозга. Также Ванга говорила, что перед смертью Трамп будет сильно мучаться, сообщает издание Mirror.
Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача политика, последний сможет выполнять свои обязанности во время лечения.
Позже Мелания Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Лечащий врач Трампа рассказал о его самочувствии после заражения COVID-19