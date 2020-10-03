Лечащий врач Трампа рассказал о его самочувствии после заражения COVID-19
Президент США Дональд Трамп чувствует себя хорошо. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Шон Конли в субботу, 3 октября.
— Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо, — пояснил медик.
Он также подчеркнул, что главу Белого дома госпитализировали из-за предосторожности, передает РИА Новости.
Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача политика, последний сможет выполнять свои обязанности во время лечения.
Позже Мелания Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.
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