СМИ сообщили об обнаружении коронавируса у главы предвыборного штаба Трампа

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Коронавирус обнаружили у главы предвыборного штаба Дональда Трампа Билла Степиена. Об этом сообщило издание Politico в пятницу, 2 октября.

Степиен узнал о своем диагнозе после того, как COVID-19 подтвердился у самого Трампа. Уточняется, что у главы штаба слабые симптомы болезни, которые больше похоже на грипп. 42-летний Степиен планирует оставаться на карантине до полного выздоровления.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи Трамп. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача политика, последний сможет выполнять свои обязанности во время лечения.

Позже Мелания Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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