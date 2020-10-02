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В Белом доме рассказали о симптомах коронавируса у Трампа
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

В Белом доме рассказали о симптомах коронавируса у Трампа

Евгения Звощик

В мире

Симптомы нового типа коронавирусной инфекции у президента США Дональда Трампа «мягкие». Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани в пятницу, 2 октября.

— У него мягкие симптомы, он напряженно работает, — заявила Макинани.

Она уточнила, что глава Белого дома, в частности, общался по телефону с сенаторами Митчем Макконнеллом и Линдси Грэмом, передает РИА Новости.

Кроме того, в штабе Трампа сообщили, что все предвыборные мероприятия с его участием отложат или перенесут в онлайн-формат.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи Трамп. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача политика, последний сможет выполнять свои обязанности во время лечения.

Позже Меланья Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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