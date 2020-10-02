Байден сдал отрицательный тест на COVID-19

Фото: instagram.com/JoeBiden

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении его врача Кевина О'Коннора, распространенном штабом политика в пятницу, 2 октября.

Сам Байден поблагодарил всех, кто присылал сообщения с выражением беспокойства за его здоровье. Он также напомнил о необходимости носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи Трамп. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача политика, он сможет выполнять свои обязанности во время лечения.

Позже Меланья Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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