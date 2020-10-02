Медики назвали причины для угрозы здоровью Трампа при COVID-19

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Возраст и вес президента США Дональда Трампа могут спровоцировать у него тяжелое течение COVID-19. Об этом сообщил врач-реаниматолог больницы Святого Винсента в Мельбурне Барри Диксон в пятницу, 2 октября.

Он уточнил, что ему известно только о двух факторах риска. Медик уверен, что хорошее самочувствие, которое наблюдается у американского президента в начале болезни, может смениться осложнением. На второй неделе, по словам Диксона, у Трампа возможно появление пневмонии.

Другой специалист — профессор по инфекционным заболеваниям в больнице Канберры Питер Коллиньон — назвал период от пяти дней. Столько времени, по его словам, проходит с начала заражения до ухудшения самочувствия, передает Guardian.

О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Из-за болезни американский президент отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача американского политика, последний сможет выполнять свои обязанности во время лечения. Позже Меланья Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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