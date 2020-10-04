Суд в Ирландии обнаружил нарушения в составе хлеба для бургеров сети ресторанов

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Ирландский Верховный суд нашел нарушения в составе хлеба для бургеров, используемого известной сетью фастфуд-ресторанов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как уточняется, изделия в действительности даже нельзя назвать хлебом, поскольку они содержат избыточное количество сахара. Именно поэтому булочки можно внести в категорию кондитерских изделий.

Согласно законам страны, количество сахара в хлебе не должно быть больше двух процентов объема муки, которая добавляется в тесто. А в бургерах сети ресторанов содержалось в пять раз больше сахара, чем положено.

Ранее в компании утверждали, что, поскольку хлеб для сэндвичей является основным продуктом питания, он не должен облагаться НДС. Однако из-за превышения нормы сахара этот пункт перестает действовать.

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