Диетолог рассказала, как перестать хотеть съесть сладкое после приема пищи

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач-диетолог Инна Кононенко дала советы, как перестать хотеть съесть сладкое после еды. Об этом сообщает Nation News.

По мнению специалиста, причиной, по которой человека тянет на сладкое, является обезвоживание организма. Стоит обратить внимание, сколько воды было выпито до начала приема пищи. Либо еда была слишком соленая, либо в ней содержалось большое количество белков или жира. В этом случае жидкость из организма направилась в кишечник, а клетки остались без воды. Сигнал об этом поступает в мозг, но человеку кажется, что ему хочется сладкого.

Также недостаток сахара может ощущаться в связи с ранним завтраком или поздним ужином. Еще одной причиной может быть пониженная кислотность. Чтобы восполнить недостаток соляной кислоты, нужно выпить воды с лимоном или съесть кислых фруктов до еды.

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