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Водитель иномарки погиб после того, как въехал в стену подмосковного храма
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Водитель иномарки погиб после того, как въехал в стену подмосковного храма

Юлия Захарова

Происшествия

Водитель иномарки въехал в стену храма в поселке Мещерино в Московской области. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В результате один человек погиб, еще трое, включая ребенка, пострадали. ДТП произошло вечером 3 октября.

— Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес», совершил наезд на препятствие — каменную стену. В результате происшествия он скончался на месте, трое пассажиров пострадали, среди них один несовершеннолетний, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, после аварии автомобиль загорелся. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое.

По факту ДТП организована проверка, обстоятельства и подробности инцидента выясняются.

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