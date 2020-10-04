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Человек оказался зажат в автомобиле после аварии на Новоарбатском мосту
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Человек оказался зажат в автомобиле после аварии на Новоарбатском мосту

Рафаэль Залян

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Новоарбатский мостКарта всех событий

В центре столицы на мосту столкнулись два легковых автомобиля. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МВД РФ по городу в воскресенье.

Инцидент произошел на Новоарбатском мосту 4 октября.

— Произошло столкновение двух единиц транспорта. Volkswagen врезался в Audi. В результате чего один человек оказался зажат в автомобиле. Пострадавшего доставили в медучреждение для оказания помощи, — уточнили в сообщении.

На месте работают дорожные полицейские, они устанавливают причину случившегося.

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