Московский «Локомотив» обыграл «Химки» на домашнем стадионе в матче РПЛ

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Московский «Локомотив» обыграл подмосковные «Химки» на домашнем стадионе в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первый мяч забил нападающий красно-зеленых Виталий Лисакович на 25-й минуте, соперник ответил голом полузащитника Кирилла Боженова в конце первого тайма. Победный гол принадлежит полузащитнику «Локомотива» Владиславу Игнатьеву, отправившему мяч в ворота «Химок» на 55-й минуте.

Матч стал дебютным для двух игроков в составе красно-черных: полузащитников Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова.

По итогам 10 туров «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице с результатом 18 очков. «Химки» же находятся на 14-й строчке рейтинга, набрав шесть баллов.

Ранее составы команд перед матчем объявил ученый-зоолог и биогеограф Николай Дроздов. Его пригласили на мероприятие по случаю Всемирного дня защиты животных.

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