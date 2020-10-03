Дзюба получил сильный ушиб в матче со «Спартаком»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Капитан петербургского ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба получил сильный ушиб в матче Российской премьер-лиши с московским «Спартаком». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в субботу, 3 октября.

— Дзюба получил сильный ушиб, но доиграл до конца матча, — заявил Семак.

Он добавил, что если у футболиста «что-то серьезное», то об этом станет известно позже, передает РИА Новости.

Напомним, 3 октября «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в 10-м туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

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