Пассажир автомобиля пострадал при ДТП на севере Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Селигерская улица, 28 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на севере столицы. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в районе дома № 28 по улице Селигерской.

— ДТП с двумя машинами: «Дэу» и «Тойота». Предварительно, один человек пострадал, — отмечается в публикации.

В настоящее время подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.

Позднее в Дептрансе уточнили, что машина «Дэу» двигалась по Дмитровскому шоссе в сторону центра, однако водитель нарушил правила дорожного движения, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. После этого произошло столкновение с «Тойотой».

Пассажира первого автомобиля доставили в больницу.

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