Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пассажир автомобиля пострадал при ДТП на севере Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пассажир автомобиля пострадал при ДТП на севере Москвы

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Селигерская улица, 28 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на севере столицы. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в районе дома № 28 по улице Селигерской.

— ДТП с двумя машинами: «Дэу» и «Тойота». Предварительно, один человек пострадал, — отмечается в публикации.

В настоящее время подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.

Позднее в Дептрансе уточнили, что машина «Дэу» двигалась по Дмитровскому шоссе в сторону центра, однако водитель нарушил правила дорожного движения, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. После этого произошло столкновение с «Тойотой».

Пассажира первого автомобиля доставили в больницу.

Читайте также: Водитель иномарки погиб после того, как въехал в стену подмосковного храма

иномаркаМоскваавария
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте