Пассажир автомобиля пострадал при ДТП на севере Москвы
Два автомобиля столкнулись на севере столицы. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел в районе дома № 28 по улице Селигерской.
— ДТП с двумя машинами: «Дэу» и «Тойота». Предварительно, один человек пострадал, — отмечается в публикации.
В настоящее время подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.
Позднее в Дептрансе уточнили, что машина «Дэу» двигалась по Дмитровскому шоссе в сторону центра, однако водитель нарушил правила дорожного движения, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. После этого произошло столкновение с «Тойотой».
Пассажира первого автомобиля доставили в больницу.
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