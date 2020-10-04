Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пилот легкомоторного самолета погиб в результате жесткой посадки под Пензой
Фото: https://pixabay.com/ru

Пилот легкомоторного самолета погиб в результате жесткой посадки под Пензой

Юлия Захарова

Происшествия

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

— Сегодня, 4 октября, около 15 часов в Никольском районе Пензенской области произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна, пилот которого погиб, — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте инцидента работают пензенский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

По данному факту организована проверка, меры реагирования будут приняты позднее.

Как добавили в областном управлении МЧС, инцидент произошел между селами Столыпино и Маис. Последствия ликвидируют шесть человек и две единицы техники.

Читайте также: Частный вертолет совершил жесткую посадку в Якутии

Пензенская областьжесткая посадкапилот
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте