Пилот легкомоторного самолета погиб в результате жесткой посадки под Пензой

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Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

— Сегодня, 4 октября, около 15 часов в Никольском районе Пензенской области произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна, пилот которого погиб, — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте инцидента работают пензенский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

По данному факту организована проверка, меры реагирования будут приняты позднее.

Как добавили в областном управлении МЧС, инцидент произошел между селами Столыпино и Маис. Последствия ликвидируют шесть человек и две единицы техники.

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