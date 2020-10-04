Президент Азербайджана сообщил об освобождении города Джабраил

Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Город Джабраил, расположенный на линии сопротивления в Нагорном Карабахе, освободили. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

— Сегодня азербайджанская армия освободила города Джабраил и ряд сел, — отметил глава государства в личном аккаунте в Twitter.

В Армении позднее опровергли эти данные, назвав их ложью.

— Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас один за другим празднуют «освобождение Джабраила», что является очередной фальсификацией, — заявила пресс-секретарь Министерства обороны страны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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