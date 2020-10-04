Пресс-секретарь президента НКР опроверг информацию от Баку о его ранении

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Информация от Азербайджана о том, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ранен, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь лидера НКР Ваграм Погосян в воскресенье, 4 октября.

Ранее от Баку поступила информация о тяжелом ранении Арутюняна.

— Это абсолютная дезинформация. Президент жив-здоров, полноценно выполняет свои обязанности, только что выступил с видеообращением, — сказал пресс-секретарь.

Он предположил, что выступления лидера НКР вызывают панику в Азербайджане, поэтому от Баку поступает такая информация, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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