Названы знаки зодиака, представительницы которых обладают развитой интуицией

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Зачастую женщины имеют особое чутье и проницательность, которые помогают им в жизни. Астрологи назвали три знака зодиака, у которых экстрасенсорные способности развиты больше всего.

Рожденные под знаком Льва девушки обладают мощнейшей интуицией и могут увидеть тайные послания людей, с которыми общаются, и их замыслы. А если представительницы этого знака победят свою вспыльчивость и научатся контролировать эмоции, их внутренняя сила станет еще больше.

Женщины Скорпионы умеют вычислять неверных партнеров, только взглянув на них. И чем старше становятся рожденные под этим знаком дамы, тем большую мудрость они обретают, а их сверхъестественные способности развиваются все быстрее.

Рожденные под знаком Водолея девушки не всегда сами осознают, какая сила дарована им природой. Они способны предвидеть различные события, что помогает им построить карьеру или избежать жизненным проблем, сообщает Пятый канал.

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