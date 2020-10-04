Книгу о Московском суворовском училище презентовали в столице

Фото: Пресс-служба Общественной организации «Московские суворовцы»

В субботу, 3 октября, в столице представили книгу «Наша гордость шагает в строю», посвященную выпускникам Московского (Горьковского) суворовского военного училища (СВУ). Издание выпущено ко дню рождения легендарного училища, которому 1 октября исполнилось 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Московские суворовцы».

Совместное мероприятие московских суворовцев и Центрального музея Вооруженных сил РФ прошло в рамках программы «Внук — сын — отец — дед». В презентации, состоявшейся благодаря поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и коворкинг-центра НКО, приняли участие Герои России, родственники героев, ветераны-суворовцы, выпускники московского СВУ и представители общественных кадетских объединений. Перед началом участники мероприятия возложили цветы к памятнику генералиссимуса Александра Суворова, установленному к 250-летию великого полководца на одноименной площади в Москве.

На презентации выступили авторы книги «Наша гордость шагает в строю». Выпускник Минского СВУ, член Союза писателей России, автор книг о суворовских училищах Николай Кунц поздравил московских суворовцев с 76-й годовщиной училища и пожелал им здоровья и благополучия. Николай Кунц отметил, что книга — результат обобщения всех изданий, которые были подготовлены и изданы в предыдущие 10 лет.

— Книга будет полезна для самого широкого круга читателей, — добавил он.

По словам другого автора, выпускника Московского СВУ, заместителя председателя попечительского совета Московского СВУ, руководителя общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрия Нестерова, книга с малоизвестными фактами из биографий выпускников и редкими фотографиями стала первой в серии об учебном заведении.

— В издании, включающем восемь разделов, приведены биографии 149 выпускников Московского (Горьковского) суворовского военного училища, добившихся значительных успехов в избранной ими профессиональной деятельности. Один из разделов посвящен биографиям преподавателей, офицеров-воспитателей, начальникам училища — участникам Великой Отечественной войны. Жизненный путь каждого из героев книги может служить достойным примером для нового поколения суворовцев, учащихся кадетских учебных заведений и школьников, — подчеркнул Дмитрий Нестеров.

Две страницы книги рассказывают в выпускнике московского СВУ, полковнике Владиславе Анатольевиче Посадском. 23 января 2004 года Владислав Посадский участвовал в боевой операции по освобождению заложников в Чеченской Республике. В ходе ожесточенного боя с боевиками, спасая от смерти чеченских женщин и детей, он, израсходовав весь боекомплект, вышел на линию огня, прикрыл их собой, но сам погиб. Указом президента РФ Владиславу Анатольевичу Посадскому присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

— Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно — не мертвым! Это надо — живым! — напомнила строки из реквиема Роберта Рождественского приглашенная на презентацию вдова Героя России Светлана Посадская. — Семья, конечно, всегда будет помнить. От этого никуда не деться. Это в сердце, в памяти, в душе. Но для детей, суворовцев и кадетов такие книги просто необходимы. Спасибо огромное всем, что пишут, звонят и отзываются, — подчеркнула Светлана Посадская.

В свою очередь, выпускник московского СВУ, Герой РФ Роман Щетнев поблагодарил авторов книги за проделанную работу.

— Приятно, что, несмотря не все эти проблемы, связанные с эпидемией, руководство организации «Московские суворовцы» находит время для проведения различных мероприятий, посвященных памятным датам, — отметил он.

Московское (Горьковское) суворовское военное училище было основано в 1944 году в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1956 году учебное заведение перевели в историческое место Фили и переименовали в Московское СВУ. В 1991 году суворовское училище переместили на северо-восток столицы рядом с метро «Бабушкинская», где оно сейчас и находится. За годы своего существования Московское (Горьковское) суворовское военное училище провело 71 выпуск, дало путевку в жизнь более 12 500 воспитанникам. Свыше 400 суворовцев окончили училище с золотыми и серебряными медалями. 11 человек в дальнейшем были удостоены званий героев Советского Союза и Российской Федерации.

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