Вручена литературная премия  имени Сергея Есенина «Русь моя»

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3 октября, в день рождения поэта Сергея Есенина, в Центральном доме литераторов состоялась торжественная церемония вручения литературной премии «Русь моя» за 2020 год. Премия учреждена Российским союзом писателей. В конкурсе приняли участие более тысячи авторов.

Участников церемонии поздравили президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук, заместитель руководителя Управления печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Александр Воропаев, старший научный сотрудник Государственного музея Сергея Есенина в Константиново Константин Воронцов и доцент Литературного института им. Горького Галина Седых.

Лауреаты премии «Русь моя» были объявлены в двух номинациях — «Стихи» и «Проза».

Лауреаты в номинации «Стихи»:

Первая премия — Сергей Черноглазкин.

Вторая премия — Инна Заславская.

Третья премия — Василий Романенков.

Лауреаты в номинации «Проза»:

Первая премия — Николай Шуменко (творческий псевдоним Никей).

Вторая премия — протоиерей Олег Штельман.

Третья премия — Галина Брусницына.

Лауреатам были вручены статуэтки в форме пера на постаменте из малахита. Согласно Положению о премии, лауреатам первой премии предоставляется право издания собственной книги за счет оргкомитета, а лауреатам вторых и третьих премий — право публикации в «Антологии русской поэзии» или «Антологии русской прозы».

Ранее портал «Невские новости» сообщил о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому некоммерческие организации в сфере культуры получат субсидии на проведение мероприятий. Субсидии в том числе можно использовать для проведения литературных и поэтических фестивалей. На конкурсной основе НКО могут получить субсидию в размере 7 миллионов 400 тысяч рублей.

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