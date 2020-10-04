Тело жестоко убитой женщины обнаружили в столичной квартире

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Зарайская улица, 35 Карта всех событий

Тело женщины с множественными ранениями обнаружили в квартире на юго-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме 35 по Зарайской улице.

— Мужчина нанес женщине множественные колото-резаные ножевые ранения головы и шеи, от чего она скончалась, — отметил собеседник агентства.

Подозреваемого в преступлении задержали, на место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности и обстоятельства инцидента на данный момент выясняются.

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