Тело жестоко убитой женщины обнаружили в столичной квартире
Тело женщины с множественными ранениями обнаружили в квартире на юго-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в доме 35 по Зарайской улице.
— Мужчина нанес женщине множественные колото-резаные ножевые ранения головы и шеи, от чего она скончалась, — отметил собеседник агентства.
Подозреваемого в преступлении задержали, на место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подробности и обстоятельства инцидента на данный момент выясняются.
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