Футболисты «Динамо» одержали победу над «Краснодаром» в матче 10 тура РПЛ

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Столичная команда «Динамо» одержала победу над футболистами «Краснодара» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Игра состоялась на стадионе бело-голубых в Москве. Несмотря на то, что мячом владели преимущественно гости, исход игры решили голы двух полузащитников «Динамо» — Вячеслава Грулева (37-я минута) и Даниила Лесового (57).

По итогам 10 туров «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице с результатом 17 очков. «Краснодар» же находятся на восьмой строчке рейтинга, набрав 15 баллов.

Ранее составы команд перед матчем объявил российский хоккеист, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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