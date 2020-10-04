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Футболисты «Динамо» одержали победу над «Краснодаром» в матче 10 тура РПЛ
Фото: twitter.com/dynamofc

Футболисты «Динамо» одержали победу над «Краснодаром» в матче 10 тура РПЛ

Юлия Захарова

Спорт

Столичная команда «Динамо» одержала победу над футболистами «Краснодара» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Игра состоялась на стадионе бело-голубых в Москве. Несмотря на то, что мячом владели преимущественно гости, исход игры решили голы двух полузащитников «Динамо» — Вячеслава Грулева (37-я минута) и Даниила Лесового (57).

По итогам 10 туров «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице с результатом 17 очков. «Краснодар» же находятся на восьмой строчке рейтинга, набрав 15 баллов.

Ранее составы команд перед матчем объявил российский хоккеист, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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ФК «Динамо»РПЛФК «Краснодар»
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