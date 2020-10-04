Минобороны Азербайджана сообщило о раненых при обстреле города Мингячевира

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В результате обстрела азербайджанского города Мингячевира пострадали люди. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

— Города Мингячевир и Тертер подверглись огневому поражению ракетами со стороны вооруженных сил Армении, есть раненые, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно о ракетном обстреле города Мингячевира. Сведения поступили от помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Он добавил, что Армения продолжает террор, из-за которого страдает мирное население.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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