Азербайджан назвал условие восстановления мира в Нагорном Карабахе

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Азербайджан прекратит огонь в случае если Армения озвучит сроки вывода войск из Нагорного Карабаха и докажет повестку своими действиями. Такое заявление в воскресенье, 4 октября, сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

— Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, — отметил глава государства.

В беседе с телеканалом «Аль-Арабия» Алиев добавил, что армянская сторона должна сообщить, какие территории она намерена освободить и в какие дни.

Ранее глава Азербайджана заявил об освобождении города Джабраила, расположенного на линии сопротивления в Нагорном Карабахе. В Армении позднее опровергли эти данные, назвав их ложью.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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