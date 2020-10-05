Аналитики определили города с самой высокой зарплатой

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Жители Москвы и Южно-Сахалинска в среднем зарабатывают больше всех жителей других российских городов, подсчитали аналитики.

Эксперты проанализировали информацию Росстата за первое полугодие 2020 года по зарплатным фондам крупных и средних компаний.

В Москве показатель составил 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг, включающих 109 позиций (продукты, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги).

В Южно-Сахалинске средняя месячная зарплата составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьем месте находится Салехард (94,9 тысячи рублей, или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

В пятерку также вошли Сургут (77 тысяч рублей, или 3,24 стандартного набора товаров и услуг) и Ханты-Мансийск (75,4 тысячи рублей, или 3,18 фиксированного набора товаров и услуг).

В аутсайдерах оказались Шахты Ростовской области (28,5 тысячи рублей, 1,43 стандартного набора товаров и услуг), Махачкала (1,53), Элиста (1,65) и Иваново (1,65), сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, сколько работодателей в России намерены повысить зарплаты.

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