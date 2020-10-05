Уникальное противовирусное средство создали в России

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Специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина получили соединения, обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами.

По словам экспертов, вирусные инфекции нередко приводят к окислительному стрессу — избыточному образованию активных форм кислорода в клетках. Это вызывает появление очагов воспаления и различных легочных патологий. В итоге заболевание протекает тяжелее и может стать хроническим.

Исследователи выяснили, что в ходе синтеза определенных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются, тогда как по механизму передачи протона их активность существенно возрастает.

По словам доцента кафедры аналитической химии УрФУ Елены Герасимовой, использование таких соединений может существенно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.

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