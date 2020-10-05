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Специалист объяснил правила хранения домашних заготовок
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Специалист объяснил правила хранения домашних заготовок

Татьяна Плотникова

Общество

Доцент кафедры технологии хранения и переработки плодоовощной и растениеводческой продукции Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева Сергей Масловский рассказал, какими правилами следует руководствоваться при хранении компотов, варенья, соленых овощей и прочих заготовок на зиму.

По словам эксперта, метод варки компотов с заливкой банки кипящей водой не требует дальнейшего хранения заготовки в холодном месте. Но из-за долгого пребывания на цвету жидкость может поменять цвет, в связи с чем рекомендуется хранить компоты в темном месте.

При хранении банок в погребе следует избегать промерзания — это испортит продукт, предупредил Масловский.

Квашеную капусту рекомендуется хранить при пониженной температуре, чтобы остановился процесс брожения и заготовка не перекисла. Оптимальный вариант — температура около двух градусов ниже нуля.

— И даже если она замерзнет, после оттаивания, она не утрачивает своих потребительных свойств, — рассказал Масловский в интервью радио Sputnik.

Ранее агроном рассказал, как запасти арбузы на зиму.

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квашеная капустасоветы экспертовдомашние заготовки
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