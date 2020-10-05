Владельцев собак хотят обязать проходит курсы кинологов

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Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой ввести законодательную обязанность владельцев собак крупных пород проходить обучение на специализированных курсах.

Как указал Курдесов в письме министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, нередки случаи нападения домашних собак на людей. Неумелая дрессировка способна сделать животное опасным не только для других людей, но и для хозяина, считает автор обращения.

По этой причине Курдесов предлагает рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы обязательных курсов кинологов.

При этом курсы должны пройти надлежащее лицензирование в Министерстве внутренних дел, цитирует RT письмо общественника.

Ранее эксперт-кинолог рассказал, каких собак лучше заводить тем, кто живет в городе.

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