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СМИ США сообщили о «ядовитом пришельце», который может захватить Россию
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

СМИ США сообщили о «ядовитом пришельце», который может захватить Россию

Виктория Родимкина

Растения

Россию пытается захватить опасный и ядовитый «пришелец» — борщевик. Об этом сообщает The New York Times.

В статье указали, что сок борщевика может вызвать ожоги третьей степени и слепоту. Отмечается, что изначально ядовитое растение произрастало только на Кавказе, но во времена СССР его начали выращивать в качестве корма для скота. В результате борщевик заполонил страну, а избавиться от него оказалось невозможно.

Автор статьи отметил, что растение продолжает распространяться по России, расширяя область произрастания на 10 процентов в год.

По мнению экспертов, борщевик способен полностью вытеснить другие растения. При этом специалисты отмечают, что для борьбы с борщевиком можно использовать химию или несколько раз за сезон перепахивать участок, так как обычный покос травы никаких результатов не даст, а главное — нельзя давать растению цвести, так как оно оставляет после себя много тысяч семян и разрастается в двойном масштабе.

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СМИборщевикопасность для здоровья
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