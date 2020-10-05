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Единый платежный документ стал доступен пользователям приложения «Моя Москва»
Фото: www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Единый платежный документ стал доступен пользователям приложения «Моя Москва»

Вероника Кузьминова

Город

Жители столицы смогут проверять квитанции единого платежного документа (ЕПД) в приложении «Моя Москва». У сервиса появилась обновленная версия на Android и iOS.

Ранее москвичи отдельно получали квитанцию ЕПД. Теперь документ можно посмотреть в в приложении, где доступна и оплатить счета. Функциями могут пользоваться те, кто указал в личном кабинете свой адрес и код плательщика.

ЕПД в приложении отражается в разделе «Мои платежи». В нем есть подпункт под названием «ЖКУ». Там в PDF-формате сохранены счета. При необходимости их можно скачать отдельным документом.

Также в разделе отображается квитанция за оплату резидентного парковочного разрешения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Для этого сначала необходимо подать заявку на его получение на портале mos.ru или в центре госуслуг. После успешного рассмотрения заявки счет автоматически появится в приложении в разделе «Мои платежи».

Ранее сообщалось, что на сайте mos.ru появился новый сервис, с помощью которого можно проверить подлинность документов жилищного учета. Новый онлайн-сервис может стать полезным жителям столицы при заключении сделок с недвижимостью.

Москвичи смогут получить информацию о выданной выписке из домовой книги или едином жилищном документе, чтобы сравнить ее со сведениями, указанными в бумажной копии документа.

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